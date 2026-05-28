Familiares y amigos del odontólogo Julio Martínez hacen plantón afuera de tribunales

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Familiares y amigos el odontólogo Julio Amílcar Martínez se plantaron afuera del edificio que alberga los tribunales de justicia para pedirle al juez que acepte las pruebas que le serán presentadas.

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Con una oración y la petición de que el juez acepte las pruebas que le serán presentadas, familiares y amigos del odontólogo Julio Amílcar Martínez, realizaron un plantón a las afueras del edificio de tribunales, ubicado en la zona 1 de la capital.

Esto debido a que, a partir este día se realizará la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso del secuestro del odontólogo y el Ministerio Público (MP), solicitó la apertura a juicio contra los cinco imputados en este caso.

Familiares y amigos del odontólogo Julio Amílcar Martínez, piden la juez Eduardo Orozco, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, acepte las pruebas que le serán presentadas por el Ministerio Público (MP). (Video: Cristobal Veliz/Soy502) pic.twitter.com/AU8kI0vS9C — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 28, 2026

La audiencia de ofrecimiento de pruebas estaba prevista para el pasado lunes 25 de mayo, sin embargo, por la incomparecencia de tres de los procesados fue reprogramada por el juez Eduardo Orozco, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

Sobre el juicio

El pasado 15 de mayo, luego de la argumentación de la defensa, el juez Orozco decidió enviar a juicio a los cinco acusados del secuestro del odontólogo Martínez.

Según el juzgador, Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Carlos González y González, y Julio Oswaldo Tzun Castillo deberán enfrentar juicio por el delito de plagio y secuestro en grado de autor.

Mientras que, para Paola Isabel Diáz de Tzun y Juan Ubaldo Tzun Hernández, le fue señalado el mismo delito en grado de complicidad.

Con esto, el juez Orozco aseveró que la etapa de juicio será conocido por el Tribunal Primero de Sentencia de Mayor Riesgo B.

El caso

El odontólogo fue secuestrado el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, La Fiscalía contra el Delito de Secuestro del MP, realizó allanamientos en varias propiedades y reportó la captura de cinco personas, entre ellas un amigo de la víctima.

Las investigaciones determinaron que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la estructura y quien vigiló durante varios días a Martínez.

Durante la presentación de la investigación, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reprodujo varias intercepciones telefónicas en donde, aparentemente, se escucha la voz de Quiñonez Corado, por lo que la vincula a este hecho.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñonez Corado, quien continúa prófuga, son: Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González. Este último es considerado como el negociador.