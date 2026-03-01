El talento joven se impone: Alexander Rubín, campeón del golf 2026

El joven jugador, Alexander Rubín, representante del Club de Golf San Isidro, se consagró como ganador del tercer Ranquin Nacional de Golf 2026, que se desarrolló en el Mayan Golf Club, Villa Nueva.
Rubín logró una ronda final que lo catapultó hacia el primer lugar. El jugador logró un score final de 220, +4 sobre el par. Todo esto producto de rondas de 73, 76 y 71, respectivamente.
La segunda plaza fue ocupada por Sebastián Barnoya, quien conquistó un marcador final de 220, +4 sobre el par; mientras que, Pablo Hernández, fue tercero, con un marcador de 222, +6 sobre el par. El título se definió en ronda de desempate.
Matías Calderón (Club Campestre San Isidro) y Rodrigo Andrade (El Pulté Golf), con scores de 222 y 224, +6 y +8 sobre el par, se ubicaron en cuarto y quinto puesto, respectivamente.
En la división de Damas, Daniela Hernández, Jennifer Mi y Eva Lee, con scores de 227, 241 y 264, +11, +25 y +48, se ubicaron en los primeros tres puestos de la tabla, respectivamente.
En Caballeros Senior, Henry Anderson y Edward Audet, ocuparon el segundo y tercer puesto, con marcadores de 171 y 177, +27 y +33 sobre el par.