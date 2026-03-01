¡Pánico en Israel! Irán bombardea Jerusalén (videos)

Los primeros reportes desde Israel muestran ambulancias y caos tras el impacto de uno de los misiles enviados sobre el cielo de Israel.
Una serie de misiles fueron lanzados desde Irán sobre el cielo de Jerusalén y uno de los artefactos tocó tierra sobre la ciudad este domingo.
Los videos muestran a los vehículos de socorristas en dirección al lugar del impacto, desde el cual, se reportan varios heridos.
Según publicaciones de internautas, hay por lo menos seis heridos en el área en donde cayó el misil iraní.
Datos preliminares indican que el ataque alcanzó otras ciudades como Haifa y Tri Aviv.