Guatemala condena ataques por parte de Irán en Medio Oriente

El Minex dio a conocer la postura de Guatemala respecto a los ataques de Irán en territorios del Medio Oriente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dio a conocer por medio de sus redes sociales que Guatemala condena los ataques emitidos por Irán contra territorios del Medio Oriente.

La publicación cita las áreas de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait y Jordania.

"Guatemala reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", cita la publicación oficial.

Guatemala reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la soberanía… — MINEX Guatemala (@MinexGt) March 1, 2026

El sábado, la cancillería de Perú también emitió un pronunciamiento similar.

El Gobierno del Perú condena los ataques a los territorios de los Emiratos Árabes Unidos, del Reino de Arabia Saudita, del Estado de Qatar, del Reino de Bahrein, del Estado de Kuwait y del Reino Hachemita de Jordania, y expresa sus votos para una desescalada de las tensiones… — Cancillería Perú (@CancilleriaPeru) February 28, 2026

Este domingo a primera hora, trascendió que hubo más explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama.