Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Guatemala condena ataques por parte de Irán en Medio Oriente

  • Por Jessica Osorio
01 de marzo de 2026, 15:53
Por medio de la Cancillería, Guatemala condenó los ataques en Medio Oriente por parte de Irán. (Foto: AFP/Soy502)

Por medio de la Cancillería, Guatemala condenó los ataques en Medio Oriente por parte de Irán. (Foto: AFP/Soy502)

El Minex dio a conocer la postura de Guatemala respecto a los ataques de Irán en territorios del Medio Oriente.

OTRAS NOTICIAS: Trump informa que destruyeron nueve buques iraníes

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dio a conocer por medio de sus redes sociales que Guatemala condena los ataques emitidos por Irán contra territorios del Medio Oriente.

La publicación cita las áreas de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait y Jordania. 

"Guatemala reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", cita la publicación oficial.

El sábado, la cancillería de Perú también emitió un pronunciamiento similar.

Este domingo a primera hora, trascendió que hubo más explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar