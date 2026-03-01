El hijo del último sah de Irán insta a celebrar la muerte de Jamenei

Tras el ataque realizado a Irán por parte de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, el cual dejó sin vida al líder supremo Alí Jamenei, varios presidentes o personas con altos mandos se han manifestado ante el hecho, uno de ellos el último hijo del Sah iraní.

Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último sah de Irán instó el domingo a los iraníes a celebrar la muerte de Jamenei con "cánticos nocturnos", aunque "preservando su seguridad".

Asimismo afirmó en un comunicado que desde el fallecimiento del líder el sábado, significa que el régimen actual está ahora en "su último aliento".

"Mi fuerza viene de su fuerza y de su apoyo", expresó Pahlavi en la red social X. (Foto: Redes Sociales)

Asimismo, Pahlavi instó a los "funcionarios restantes de esta república del terrorismo" a entregar el poder sin derramamiento de sangre.También tendió la mano a los iraníes fuera del país, pidiéndoles que intensificaran su apoyo al derrocamiento del gobierno.

"Obliguen al mundo a escuchar el apoyo del pueblo iraní a esta intervención humanitaria y nuestra exigencia de la caída total del régimen", señaló Pahlavi.

Por aparte, el hijo del último Sah había agradecido al presidente Donald Trump por el ataque llevado a cabo horas antes y reafirmado que estaba dispuesto a dirigir una transición de poder en Irán en una columna en el Washington Post el sábado por la noche.

