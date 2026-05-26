Atendieron un accidente y descubrieron que el fallecido era un compañero

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La víctima regresaba a su vivienda cuando ocurrió la tragedia.

En el kilómetro 64 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea Jutiapia, El Progreso, un accidente de tránsito entre una motocicleta y un camión dejó a un socorrista fallecido.

Al llegar al lugar, Bomberos Municipales Departamentales comenzaron de inmediato la evaluación del motociclista, quien había perdido la vida a consecuencia de un fuerte impacto. Fue en ese momento cuando, al verificar su identidad, se percataron de que se trataba de un compañero de la institución.

(Foto: Olga Vásquez/colaboradora)

Se trata de Luis René Ibáñez, de 40 años, integrante de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de la aldea El Rancho, quien regresaba a su vivienda en Sansare tras finalizar su jornada laboral.

El comandante Carlos Ovalle confirmó que el personal acudió al llamado de emergencia sin conocer que el afectado formaba parte de sus propias filas. La muerte fue atribuida a politraumatismo general tras la colisión.

(Foto: Olga Vásquez/colaboradora)

Consternación

Familiares llegaron al punto del accidente y, entre consternación, confirmaron la identidad del motorista, mientras que compañeros de distintas estaciones también se hicieron presentes, lamentando la pérdida de un elemento descrito como comprometido y solidario.

El conductor del camión permaneció en el lugar mientras la Policía Nacional Civil resguardaba la escena.