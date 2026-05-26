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Knicks eliminan a Cavaliers y regresan a las Finales de la NBA tras 25 años

  • Con información de AFP
26 de mayo de 2026, 13:04
#NBA
Los Knicks sellaron una noche inolvidable al conquistar el campeonato de conferencia. (Foto: AFP)

Los Knicks sellaron una noche inolvidable al conquistar el campeonato de conferencia. (Foto: AFP)

Los Knicks de Nueva York aplastaron 130-93 a los Cavaliers de Cleveland y aseguraron su boleto a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, además de extender a 11 su racha de victorias consecutivas en los playoffs.

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El conjunto neoyorquino dominó desde el arranque y llegó a sacar una ventaja de 29 puntos en el segundo cuarto, dejando prácticamente sentenciada la serie desde temprano. Karl-Anthony Towns fue determinante con 19 puntos y 14 rebotes, mientras que O.G. Anunoby y Landry Shamet aportaron 17 y 16 unidades, respectivamente.

Jalen Brunson, elegido Jugador Más Valioso de la serie, terminó con 15 puntos y volvió a comandar a unos Knicks que ahora presumen marca de 12-2 en la actual postemporada.

 

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Cleveland intentó reaccionar antes del descanso, pero Nueva York mantuvo el control gracias a su intensidad defensiva y efectividad al contragolpe. Donovan Mitchell destacó como el mejor de los Cavaliers con 31 puntos.

 

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Ahora, los Knicks buscarán conquistar el título de la NBA frente al ganador de la serie entre los San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder, que se encuentra empatada 2-2. El quinto partido se disputará este martes a las 5:30 p. m., mientras que las Finales comenzarán el 3 de junio.

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