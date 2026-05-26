Knicks eliminan a Cavaliers y regresan a las Finales de la NBA tras 25 años

Los Knicks de Nueva York aplastaron 130-93 a los Cavaliers de Cleveland y aseguraron su boleto a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, además de extender a 11 su racha de victorias consecutivas en los playoffs.
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El conjunto neoyorquino dominó desde el arranque y llegó a sacar una ventaja de 29 puntos en el segundo cuarto, dejando prácticamente sentenciada la serie desde temprano. Karl-Anthony Towns fue determinante con 19 puntos y 14 rebotes, mientras que O.G. Anunoby y Landry Shamet aportaron 17 y 16 unidades, respectivamente.
Jalen Brunson, elegido Jugador Más Valioso de la serie, terminó con 15 puntos y volvió a comandar a unos Knicks que ahora presumen marca de 12-2 en la actual postemporada.
Cleveland intentó reaccionar antes del descanso, pero Nueva York mantuvo el control gracias a su intensidad defensiva y efectividad al contragolpe. Donovan Mitchell destacó como el mejor de los Cavaliers con 31 puntos.
Ahora, los Knicks buscarán conquistar el título de la NBA frente al ganador de la serie entre los San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder, que se encuentra empatada 2-2. El quinto partido se disputará este martes a las 5:30 p. m., mientras que las Finales comenzarán el 3 de junio.