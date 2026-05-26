¡Camión volcado! Accidentes afectan el tránsito en ruta al Pacífico (videos)

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Uno de los vehículo de transporte pesado terminó volcado y el otro empotrado, lo que ha provocado tránsito lento hacia el sur del país.

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Dos accidentes de tránsito sucedieron la tarde de este martes 26 de mayo, en la bajada de Villalobos en el kilómetro 12 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.

En uno de los percances viales se vio involucrado un camión que terminó volcado luego de que el piloto perdiera el control del mismo por causas que se desconocen.

A pesar de que el vehículo de transporte pesado quedó en la orilla de la carretera, se está a la espera de que una grúa lo pueda retirar, mientras la Policía Municipal de Tránsito (PMT) agiliza la movilidad en el sector.

¡ÚLTIMA HORA! Accidente de #TransitoVN en la bajada de Villa Lobos. pic.twitter.com/oJmu5P37Si — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 26, 2026

Minutos después un tráiler terminó empotrado en los separadores viales, lo que ha generado congestionamiento con dirección hacia el sur, por lo que se recomienda conducir con precaución.

De momento se desconoce si hay personas heridas, según indicó Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva.