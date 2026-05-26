Florentino Pérez: "Dirigir al club más grande no se improvisa"

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien también buscará la reelección al frente de la institución, difundió un video a través de las redes sociales para presentar su candidatura.

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En el mensaje destacó que la conducción de una entidad como el club madrileño exige experiencia, visión y planificación, y aprovechó para repasar los logros obtenidos durante sus 23 años de gestión.

La presentación oficial de su candidatura ante la prensa tendrá lugar este miércoles. En el proceso electoral se enfrentará al empresario Enrique Riquelme. Como adelanto, su equipo compartió una pieza audiovisual en la que el propio dirigente recuerda los éxitos alcanzados durante sus dos etapas al mando de la institución.

Durante su intervención, Pérez aseguró que liderar al Real Madrid requiere una estrategia sostenida en el tiempo y la capacidad de mantener una dirección clara. Según explicó, bajo su administración el club se ha convertido en la entidad deportiva más valiosa del mundo, con elevados ingresos, una reputación destacada y una marca de alcance global.

El mandatario también resaltó la importancia del Estadio Santiago Bernabéu, al que describió como el recinto deportivo más moderno del planeta. Para él, esta transformación refleja una filosofía basada en proyectos de largo plazo y no únicamente en los resultados de cada temporada.

#MuchaHistoriaPorHacer… pic.twitter.com/wd30yeAxNt — Florentino 2026 (@Florentino2026_) May 26, 2026

Asimismo, señaló que la grandeza del Real Madrid trasciende los trofeos obtenidos. Destacó el papel formativo que desempeña la institución, tanto en la educación de jóvenes como en la transmisión de valores a través de sus diferentes iniciativas.

En ese sentido, afirmó que la misma camiseta que ha conquistado títulos europeos también sirve como ejemplo de compromiso, esfuerzo y principios, valores que, según dijo, representan a la fundación, la universidad y a toda la estructura del club.

Para concluir, Pérez recordó que el Real Madrid pertenece a sus socios y no a quienes ocupan temporalmente la presidencia. Dirigiéndose a ellos, aseguró que la entidad siempre ha sido y seguirá siendo suya, y sostuvo que la verdadera grandeza no surge por casualidad ni se recibe como herencia, sino que se construye constantemente para que el club continúe avanzando.