"El Diabólico": el menor enviado a prisión por desmembrar a su víctima

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Un juzgado de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal ligó a proceso a un menor de 16 años, alias "El Diabólico" por el delito de asesinato por el desmembramiento de una persona.

El menor de 16 años, alias "El Diabólico" capturado por el desmembramiento de una persona el pasado 24 de mayo, en Santa Faz, zona 18, fue ligado a proceso penal por el delito de asesinato.

La decisión fue tomada por un Juzgado de Adolescentes con Conflicto con la Ley Penal, el cual envío al menor a un centro de Bienestar Social de presidencia.

Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) solicitó al juzgador el secuestro de la vestimenta que usaba el menor el día de su detención.

Además, pidió extraer de los dos teléfonos celulares incautados los mensajes de texto y las llamadas.

Al final, el juzgador fijó dos meses de plazo para que el Ministerio Público (MP) presente la investigación de este caso.

Enviado a prisión

Durante la tarde del lunes 25 de mayo, el juzgado de turno ligó a proceso penal a Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias "El Psicópata", quien fue capturado junto al menor de 16 cuando fueron sorprendidos desmembrando a una persona en el Manzana P, Sector 4, Lote 9 de Santa Faz, zona 18.

Herrera Rodríguez será procesado por los delitos de asesinato y portación ilegal de arma de fuego. El MP tendrá tres meses para efectuar la investigación respectiva y se fijó el 24 de agosto para la presentación del acto conclusivo.

Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias "El Psicópata" fue ligado a proceso penal por el delito de asesinato y portación ilegal de arma de fuego. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la audiencia de primera declaración, el imputado se abstuvo de declarar. El juez fijó el 8 de septiembre para el inicio de la etapa intermedia.

Alias "El Psicópata" fue enviado al Centro Preventivo para Varones de la zona 18.

Reconocimiento

Según información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cuerpo localizado desmembrado fue identificado. Se trata de Abner Aníbal Ajpop González, de 22 años

El pasado 24 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de Herrera Rodríguez, alias "El Psicópata", junto a un menor de edad cuando salían de una vivienda ubicada en Santa Fas, zona 18.

Al momento de su aprehensión de uno de los agentes policiales constató que el interior de dicho inmueble se encontraba un cuerpo desmembrado, mientras que los capturados tenían manchas rojas en su vestimenta, posiblemente sangre.

Según la versión del Ministerio Público (MP), al llegar al lugar hallaron a la víctima que aún estaba atacada de pies y descuartizada, así como un arma de fuego en poder de Herrera Rodríguez, un machete, un cuchillo y un azadón.