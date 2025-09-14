Cientos de familias visitan y disfrutan de Xelafer en el Centro de Ferias y Mercados

-

Cientos de familias de la ciudad y de municipios cercanos llegaron para disfrutar de las atracciones de los juegos mecánicos y de los diferentes comercios que se encuentran en el Centro de Ferias y Mercados de Quetzaltenango (CEFEMERQ).

Aunque se espera que en los próximos días aumente la afluencia de visitantes debido a los días de descanso del 15 y 16 de septiembre, "durante las noches o en los próximos días tenemos fe en que aumente el número de personas y así poder recuperar la inversión que hemos hecho en nuestras ventas. Esperamos que las familias se animen y puedan invertir un poco en su diversión", explicó Luis Citalán, operario de un juego mecánico para niños.

Desde el 10 de septiembre, fecha en que el campo de la feria abrió sus puertas, los vecinos han llegado de forma paulatina al lugar, donde se pueden encontrar ropa, zapatos, almuerzos, antojitos tradicionales, bazares, juegos mecánicos de todo tipo, juegos de feria, las tradicionales roscas y muchas más opciones de entretenimiento.

La alegría se vive en la feria de independencia. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Actualmente, para ingresar a la autopista a Los Altos y llegar al área de la feria, se cobra un precio de 20 quetzales, según la Comisión de Tránsito de la Municipalidad de Quetzaltenango, mientras que el costo del estacionamiento varía según el espacio en el que se ubique.