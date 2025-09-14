María Paula Álvarez Villatoro es coronada Reina Nacional de las fiestas patrias

-

En la tradicional velada "Bajo la Luna de Xelajú", María Paula Álvarez Villatoro, representante del departamento de Guatemala, fue coronada como Reina Nacional de las Fiestas de Independencia.

La joven de 21 años, originaria de Amatitlán, se impuso entre 22 candidatas de distintos departamentos del país, destacando por su carisma, talento y compromiso con la cultura nacional.

Actualmente cursa una licenciatura en educación con diplomado en psicopedagogía y se desempeña como maestra en educación inclusiva.

Momentos de alegría se vivieron sobre el escenario. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Gracias a todos los que vinieron a apoyarme y a los que creyeron en mí. Ahora la corona se va para Guatemala y Amatitlán. Quiero terminar mi carrera para seguir trabajando en mi proyecto que busca darle voz a todas las niñas y señoritas de Escuintla", expresó emocionada tras recibir la banda y la corona.

Las 22 representantes robaron suspiros con la presentación en traje de baño. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La velada contó con la presentación del grupo Danza Maya Raíces y un intermedio musical a cargo del artista nacional Mario Barrios.

La elección de la Reina Nacional es una de las tradiciones más arraigadas de Quetzaltenango y forma parte esencial de las celebraciones patrias.

La presentación en traje regional fue la primera de la noche. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Este año se celebró la edición número 78, según informó Eduardo Ayala, presidente de Fraternidad, quien agradeció el respaldo y entusiasmo de la población.

Con este título, María Paula Álvarez Villatoro se convierte en embajadora de la cultura y la belleza guatemalteca, con la misión de promover la identidad cultural y el orgullo nacional durante su reinado.

Grupo de Danza Maya Raíces fue parte del punto artístico. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Otros premios

Miss figura: Dilcia María Lyly Portillo Morales (El Progreso)

Dilcia María Lyly Portillo Morales (El Progreso) Mis Rostro: Karla Marcela Castañeda Chacón (Zacapa)

Karla Marcela Castañeda Chacón (Zacapa) Miss Elegancia: Nathaly Fiorella López Córdova (San Marcos)

Nathaly Fiorella López Córdova (San Marcos) Miss Redes Sociales: Nathaly Fiorella López Córdova (San Marcos)

Nathaly Fiorella López Córdova (San Marcos) Miss Fotogénica: Keila Mahli Alonzo Silvestre (Alta Verapaz)

Finalistas