María Paula Álvarez Villatoro es coronada Reina Nacional de las fiestas patrias

En la tradicional velada "Bajo la Luna de Xelajú", María Paula Álvarez Villatoro, representante del departamento de Guatemala, fue coronada como Reina Nacional de las Fiestas de Independencia.
La joven de 21 años, originaria de Amatitlán, se impuso entre 22 candidatas de distintos departamentos del país, destacando por su carisma, talento y compromiso con la cultura nacional.
Actualmente cursa una licenciatura en educación con diplomado en psicopedagogía y se desempeña como maestra en educación inclusiva.
"Gracias a todos los que vinieron a apoyarme y a los que creyeron en mí. Ahora la corona se va para Guatemala y Amatitlán. Quiero terminar mi carrera para seguir trabajando en mi proyecto que busca darle voz a todas las niñas y señoritas de Escuintla", expresó emocionada tras recibir la banda y la corona.
La velada contó con la presentación del grupo Danza Maya Raíces y un intermedio musical a cargo del artista nacional Mario Barrios.
La elección de la Reina Nacional es una de las tradiciones más arraigadas de Quetzaltenango y forma parte esencial de las celebraciones patrias.
Este año se celebró la edición número 78, según informó Eduardo Ayala, presidente de Fraternidad, quien agradeció el respaldo y entusiasmo de la población.
Con este título, María Paula Álvarez Villatoro se convierte en embajadora de la cultura y la belleza guatemalteca, con la misión de promover la identidad cultural y el orgullo nacional durante su reinado.
Otros premios
- Miss figura: Dilcia María Lyly Portillo Morales (El Progreso)
- Mis Rostro: Karla Marcela Castañeda Chacón (Zacapa)
- Miss Elegancia: Nathaly Fiorella López Córdova (San Marcos)
- Miss Redes Sociales: Nathaly Fiorella López Córdova (San Marcos)
- Miss Fotogénica: Keila Mahli Alonzo Silvestre (Alta Verapaz)
Finalistas
- Tercera finalista: Crisley Marjory Esquivel Ruiz (Petén)
- Segundo finalista: Sara Dulce María Citalán Orellana (Sololá)
- Primera Finalista: Keila Mahli Alonzo Silvestre (Alta Verapaz)