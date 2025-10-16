Mucho ojo: Figuras guatemaltecas a seguir en los Juegos Centroamericanos

-

La Delegación de Guatemala ya está lista para encarar los XII Juegos Centroamericanos, que arrancan a partir de este 17 de octubre en diferentes puntos tanto del país como en otras subsedes, y acá damos un breve repaso de algunas figuras destacadas a seguirles el rastro.

Abanderados de los nuestros, a los primeros que habrá que tener en cuenta serán a María Alejandra Higueros, de poomsae, y Roberto Bonilla, de natación; así como a los escoltas Ana Patricia Morales, de boliche, y Allan Maldonado, de karate.

Uno de los principales focos seguramente estará puesto en el ciclismo, en donde tendrá participación Sergio Chumil, quien viene de hacer una estupenda temporada en Europa y que es opción para conseguir medalla, al igual que Manuel Rodas y, en la categoría femenina, Gabriela Soto.

Nombres como Juan Ignacio Maegli (navegación a vela), Érick Barrondo (marcha), Luis Grijalva (todavía en duda por lesión), Alberto González, Mario Pacay y Viviana Aroche (media maratón), Jean Pierre Brol (tiro con armas de caza) o Kevin Cordón (bádminton), son también opción a medalla, por sus buenas participaciones internacionales.

Otros de los que habrá que estar muy pendientes serán Érick Gordillo (natación) y Fáberson Bonilla (patinaje de velocidad), dos de las grandes figuras que destacaron en los últimos años para Guatemala.

Otros destacados

Además de los ya mencionados, hay mucho otros nombres que podrían llegar a figurar durante estos Juegos, tal como José Barrondo (marcha), Sandra Raxón (medio maratón), Jorge Vega (gimnasia), los hermanos Stephanie y Scott Iannaccone (natación), Dalia Soberanis (patinaje de velocidad) o Sebastián Bermúdez (tiro con armas de caza), por mencionar a algunos.

Habrá que estar pendientes también de las disciplinas como eSports, flag football y luchas, que tendrán sus primeras participaciones en estas Justas.