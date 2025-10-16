Más cerca que nunca: Guatemala necesita de dos victorias para ir al Mundial

-

A dos partidos está la Selección de Guatemala para clasificar por primera vez a un Mundial, con el agregado de que esos juegos los debe resolver en el estadio El Trébol, en noviembre. Se eriza la piel al imaginarlo, aunque hay que tener cabeza fría y pies sobre la tierra.

Justo lo que pedíamos se nos dio en San Salvador: ganarle a la Selecta y que Panamá y Surinam empatarán. Fue una locura, un regreso a la esperanza y, aunque se dice fácil, "todo está en nuestras manos", lo que se viene es un reto mayúsculo y un desafío histórico.

Guatemala está a dos victorias en casa de jugar su primera Copa del Mundo. Si en noviembre derrota como local a Panamá y a Surinam, el sueño se hará realidad.



Posibilidades? Creo que las hay. Y no son pocas. Guatemala ya ha empatado como visitante ante ambas selecciones y el… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 15, 2025

El "¡sí, se pudo"!, que retumbó en el Cuscatlán, ojalá se repita en esas siguientes dos finales. Serán de infarto y con el sueño de ver terminar a la Azul y Blanco en lo más alto, sacando boleto directo. Un segundo lugar, por la situación de los otros grupos, es complicado que nos dé bonos extras para la repesca.

Y antes de entrar al análisis de los escenarios, también cabe resaltar algo: Panamá y Surinam también dependen de sí mismos para ir a la Copa del Mundo.

¡El gol que nos dio los tres puntos! Guatemala venció 0-1 a El Salvador con este golazo de Oscar Santis le da vida a la bicolor en las eliminatorias. #AOtroNivel #LaSeleConTigo pic.twitter.com/SRbNnXHzpd — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) October 15, 2025

Un mundo ideal

La victoria en El Salvador llevó a la Azul y Blanco de la angustia al éxtasis y dependiendo de sí misma. La fórmula parece tan simple: ganarle a los más difíciles Surinam y a Panamá. Con eso vamos directo, ya que llegaríamos a 11 puntos, y los rivales en mención solo podrían aspirar a nueve, al igual que los cheros.

Pero el futbol es tan impredecible, y no digamos el grupo en el que está sembrada la Bicolor, porque ninguno de los integrantes ha ganado de local, y esa variante también es para tomar en cuenta, sobre todo porque nunca se ha disputado un encuentro en el estadio El Trébol.

Noche perfecta para Guatemala .



El sueño mundialista sigue vivo. pic.twitter.com/SfJ4pE6Z5w — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) October 15, 2025

¿Y si empatamos? (tocamos madera)

Igualar en el primer juego de noviembre contra los canaleros sería estresante para las intenciones de ir directo a United 2026, y tocaría sacar la calculadora, porque nos quedaríamos con seis unidades, nuestro rival de turno con siete, y si Surinam vence a El Salvador, registraría nueve.

Habría que derrotar a los Suriboys en la última fecha para tener nueve puntos y esperar que la roja también iguale o pierda contra los cheros, ya que, de triunfar, terminarían con diez, y nosotros tendríamos que ver el diferencial de goles y hacer las cuentas con los segundos de los otros grupos para aspirar al repechaje.

Por favor, no (tocamos madera x2)

Una derrota contra Panamá sería fulminante, sobre todo si Surinam vence a El Salvador. Ni siquiera habría chances de repesca, porque nos quedaríamos con cinco y solo podríamos sumar hasta ocho unidades, mientras que La Marea roja y los sudamericanos tendrían nueve, con opción de llegar a 12.