Reiteran llamado a rescatar el río Motagua, considerado el más contaminado del país

La Alianza por la Cuenca del Motagua cumplió dos años y reiteró su compromiso para rescatar el río considerado como el más contaminado del país.

A dos años de su fundación, representantes de la Alianza por la Cuenca del Motagua reiteraron su compromiso para sanear "el río más contaminado de Guatemala" y urgieron a las autoridades a retomar la regulación ambiental suspendida.

Además, hicieron un llamado a los tres poderes del Estado para retomar los esfuerzos legislativos y construir un nuevo marco regulatorio que permita continuar con la recuperación del río en mención.

"El río Motagua es vital para dos tercios de la población del país. Si no actuamos ahora, el daño será irreversible", afirman sus representantes.

La organización también exhorta a la ciudadanía a continuar clasificando sus residuos desde casa, incluso sin obligación legal vigente, y a unirse al compromiso por heredar ríos limpios y mares sanos a las futuras generaciones.

Representantes de instituciones, sector privado, cooperación internacional, academia y sociedad civil integran la Alianza por la Cuenca del Motagua. (Foto: Alianza Cuenca del Motagua)

Además, señalaron un "preocupante retroceso normativo", ya que el Reglamento de Aguas Residuales (Acuerdo 236-2006) fue suspendido en 2024 y el Reglamento de Gestión de Desechos Sólidos (Acuerdo 164-2021) fue declarado inconstitucional en agosto de 2025.

Explicaron que ambas decisiones dejaron sin efecto los principales marcos regulatorios que controlaban la contaminación de aguas y desechos.

Voluntarios limpian el río Las Vacas para reducir la basura que llega desde la ciudad rumbo al Motagua. (Foto: Alianza Cuenca del Motagua)

"Actualmente, más de 90 municipalidades que forman parte de la cuenca no cuentan con lineamientos legales para tratar aguas negras ni gestionar la basura de forma adecuada", dieron a conocer.

Historia de la alianza

La iniciativa empezó el 25 de septiembre de 2023 con 37 organizaciones y dos años después, reunió a más de 80 instituciones del sector público, privado, cooperación internacional, academia y sociedad civil.

Durante estos dos años, la Alianza ha implementado acciones educativas, restauración de ecosistemas, apoyo a municipalidades y presión para recuperar políticas públicas suspendidas.

Su meta es recuperar la salud y pureza del río Motagua y su cuenca en un plazo de 10 años, uno de los afluentes más importantes de Centroamérica y el más extenso de Guatemala.

También se han apoyado proyectos como el colector de aguas negras en el vertedero de la zona 3, en la Ciudad de Guatemala, y la instalación de biobardas por parte de The Ocean Cleanup, que ha removido más de 28 mil toneladas de basura del Motagua y el río Las Vacas desde 2023.

Montaña de basura extraída del río Motagua. (Foto: Alianza Cuenca del Motagua)

Se estima que se han extraído unas 28 mil toneladas de basura en los últimos dos años del río Motagua. (Foto: Alianza Cuenca del Motagua)