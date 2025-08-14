En alianza con Universidad Galileo se organiza taller sobre Inteligencia Artificial

Universidad Galileo, en alianza con una empresa multinacional, realizó una actividad académica para comunicadores que incluyó la conferencia "Introducción a la Inteligencia Artificial: 12 conceptos clave para entenderla", así como el laboratorio práctico "Innovación con AI: Transformando los medios de comunicación".
Esta actividad estuvo dirigida a profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos sobre el uso de tecnologías emergentes en la producción y difusión de noticias.
La conferencia fue dictada por Alí Lemus y el taller fue dirigido por Miguel Morales, profesionales especializados en tecnologías y medios digitales, quienes guiaron a los participantes en el análisis de herramientas y estrategias para la integración de la IA en el trabajo informativo. Los asistentes obtuvieron un diploma de participación.