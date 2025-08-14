En alianza con Universidad Galileo se organiza taller sobre Inteligencia Artificial

- Universidad Galileo, en alianza con una empresa multinacional, realizó una actividad académica para comunicadores que incluyó la conferencia "Introducción a la Inteligencia Artificial: 12 conceptos clave para entenderla", así como el laboratorio práctico "Innovación con AI: Transformando los medios de comunicación". Esta actividad estuvo dirigida a profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos sobre el uso de tecnologías emergentes en la producción y difusión de noticias. “ La inteligencia artificial está transformando todos los sectores y el periodismo no es la excepción. Desde Universidad Galileo buscamos generar estos espacios para que los profesionales de la comunicación puedan adaptarse, innovar y liderar el cambio. ” Rodrigo Baessa , decano de FISICC, de Universidad Galileo. La conferencia fue dictada por Alí Lemus y el taller fue dirigido por Miguel Morales, profesionales especializados en tecnologías y medios digitales, quienes guiaron a los participantes en el análisis de herramientas y estrategias para la integración de la IA en el trabajo informativo. Los asistentes obtuvieron un diploma de participación.