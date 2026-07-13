Esposo de Isel Súñiga, alcaldesa de Ayutla, admite narcotráfico en Texas

Alias "Pancho", esposo de Isel Súñiga, alcaldesa de Ayutla, San Marcos, se declaró culpable del delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína ante la justicia estadounidense.
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Juan José Morales Cifuentes, alias "Pancho", esposo de la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, se declaró culpable de uno de los dos cargos imputados por la justicia estadounidense.
Con esto, Morales Cifuentes admitió su culpabilidad por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.
Según información, alias "Pancho", presunto cabecilla de "Los Pochos", aceptó colaborar con la justicia estadounidense y firmó el acuerdo de culpabilidad el pasado 22 de junio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito Este de Texas.
Aunado a la sentencia, también aceptó el decomiso de $.1 millón, dinero que la Fiscalía estadounidense identifica como las ganancias obtenidas por esa actividad ilícita.
Sobre el caso
Morales Cifuentes se declaró culpable a dos años de su extradición, tras su captura el 11 de diciembre de 2023 en el boulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.
Posteriormente, en enero de 2024 aceptó ser extraditado y el 16 de mayo de ese mismo año fue entregado a las autoridades estadounidenses.
Durante su acusación, la Fiscalía del Distrito Este de Texas sostuvo que Morales Cifuentes era uno de los principales integrantes de "Los Pochos", organización dedicada al tráfico de cocaína con operaciones en Guatemala y México.