Narcotraficante será extraditado a EE.UU. tras aceptar cargos

Alias "Pupusita" acepta cargos y será extraditado a EE. UU. por narcotráfico vinculado al Cártel de Sinaloa

Este 5 de septiembre el Tribunal Tercero de Sentencia Penal dio trámite al proceso de extradición de Luis Alberto Osorio Mazariegos, alias "Pupusita", luego de que el requerido aceptara voluntariamente enfrentar los cargos por narcotráfico que le imputa una corte federal en Estados Unidos.

La audiencia se realizó por videoconferencia, ya que Luis Alberto Osorio Mazariegos, alias "Pupusita", permanece bajo prisión provisional en un centro de detención.

Durante la diligencia, el sindicado aceptó de forma voluntaria los cargos por los que es requerido por una corte federal de Estados Unidos y manifestó su conformidad con ser extraditado para enfrentar el proceso penal por conspiración para traficar cocaína, en un caso vinculado al Cártel de Sinaloa.

La resolución del tribunal establece que se han cumplido los supuestos legales establecidos en la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición, ya que tanto la defensa como Osorio Mazariegos manifestaron expresamente su voluntad de entregarse ante la justicia estadounidense.

"El tribunal, en consecuencia, declara con lugar la solicitud de extradición y ordena hacer las coordinaciones necesarias para la entrega del requerido", resolvió el juez.

El fallo también deja constancia de que Luis Alberto Osorio renuncia al derecho de impugnar la decisión, por lo que queda formalmente a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que gestionará su entrega a través de los canales diplomáticos correspondientes.

Luis Alberto Osorio Mazariegos, alias "Pupusita", presunto colaborador del Cártel de Sinaloa, se enfrentó a una segunda audiencia en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, en seguimiento a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

El Ministerio Público (MP) pidió al tribunal que se declare con lugar la solicitud de extradición por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con fines de importación hacia territorio estadounidense.

Además, solicitó que se incorpore toda la documentación presentada y que se requiera al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) para iniciar el proceso de entrega formal, conforme a la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición.

Durante la audiencia, el MP presentó los medios de prueba que vinculan a Osorio Mazariegos con el delito imputado, así como un reporte oficial en el que consta que el sindicado no tiene ningún proceso penal activo en Guatemala previo a esta solicitud internacional.

Desde el 8 de diciembre de 2022, la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida abrió una investigación contra Luis Alberto Osorio Mazariegos, alias "Pupusita". Como resultado, el 27 de diciembre de 2023 se emitió una orden de captura con fines de extradición.

Osorio huyó a México, donde permaneció oculto por más de un año, hasta que fue capturado y expulsado a Guatemala el 31 de julio de 2025.

Red internacional

Según la investigación de las autoridades estadounidenses entre 2007 y 2020, Osorio Mazariegos operó como uno de los principales inversionistas y receptores de cargamentos de cocaína, con la droga siendo importada a través de Centroamérica y México y finalmente enviada a Estados Unidos.

Luis Alberto “N”, alias “Pupusita”, ciudadano guatemalteco, fue detenido en la Ciudad de México por su presunta participación como operador financiero de una red internacional de tráfico de cocaína con vínculos al Cártel de Sinaloa. https://t.co/wRGJwLH7RE — Emeequis (@emeequis) August 4, 2025

La investigación señala que se identificaron que grandes cargamentos de cocaína originada en Colombia y Venezuela eran procesados en laboratorios clandestinos, y posteriormente trasladados por vía aérea a través del mar Caribe. En el trayecto, se utilizaban países como Honduras, Guatemala, República Dominicana y México como puntos de tránsito, antes de ingresar de forma ilícita a Estados Unidos.

Mientras se completa el proceso, Osorio Mazariegos permanecerá en detención provisional en el centro donde se encuentra recluido, hasta que sea trasladado a Estados Unidos.

La resolución será notificada oficialmente a la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.



