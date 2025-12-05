Allan Maldonado se cuelga la plata en los Bolivarianos

-

El karateca guatemalteco Allan Maldonado se entregó al máximo para colgarse la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025.

Maldonado terminó en el segundo puesto de la ronda de todos contra todos con 6 puntos, superado por el colombiano Juan Landazuri, que hizo 9 unidades, en la categoría kumite -75 kilogramos.

La valentía de Allan Maldonado nos regaló una medalla de plata inolvidable para Guatemala .



Gracias, Allan, por haber peleado con el alma, por no haberte rendido y por habernos dejado en lo más alto en los -75 kg .



Juntos celebramos esa medalla con orgullo y festejamos… pic.twitter.com/OOJpl88IhW — C O G (@COGuatemalteco) December 5, 2025

En la definición del primer lugar, Landazuri se impuso 6-1 a Maldonado para quedarse con la medalla de oro y dejar al guatemalteco con la presea plateada.

Ya en la etapa final de los juegos, Diego Quan ganó broce en frontón. También se dio la presentación de Gaby Soto y de los hermanos Edgar y Melvin Torres en el ciclismo de ruta.

¡Diego, valoramos tu esfuerzo!⁰Tu dedicación ha sido admirable y queremos aplaudir tu determinación



¡Felicidades por esa medalla de bronce!⁰Un logro que refleja tu constancia, tu compromiso y todas las horas que has invertido para llegar hasta aquí.

¡Sigue… pic.twitter.com/VGL59c0MJu — C O G (@COGuatemalteco) December 5, 2025

Soto cruzó la meta en el puesto 11, Edgar fue puesto 17 y Melvin terminó en la posición 20.