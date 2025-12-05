Versión Impresa
Allan Maldonado se cuelga la plata en los Bolivarianos

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
05 de diciembre de 2025, 16:58
El karateca Allan Maldonado dejó todo en el tatami para colgarse la medalla de plata. (Foto: COG)

El karateca guatemalteco Allan Maldonado se entregó al máximo para colgarse la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025.

Maldonado terminó en el segundo puesto de la ronda de todos contra todos con 6 puntos, superado por el colombiano Juan Landazuri, que hizo 9 unidades, en la categoría kumite -75 kilogramos.

 

 

En la definición del primer lugar, Landazuri se impuso 6-1 a Maldonado para quedarse con la medalla de oro y dejar al guatemalteco con la presea plateada.

Ya en la etapa final de los juegos, Diego Quan ganó broce en frontón. También se dio la presentación de Gaby Soto y de los hermanos Edgar y Melvin Torres en el ciclismo de ruta.

 

 

Soto cruzó la meta en el puesto 11, Edgar fue puesto 17 y Melvin terminó en la posición 20.

