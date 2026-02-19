Realizan allanamientos por delitos contra la Propiedad Intelectual

Las acciones corresponden al seguimiento de una denuncia presentada por una marca registrada
OTRAS NOTICIAS: Capturan a madre y su hijo luego de encontrarles revólveres
Debido a una denuncia realizada por una marca registrada en la que indicaba que presuntamente realizan la comercialización de productos que utilizan sus signos distintivos sin autorización.
Las acciones se desarrollan por la posible comisión del delito de violación a los derechos de propiedad.
En las diligencias se realizan tres allanamientos en Quetzaltenango, donde se recopilan pruebas y posibles evidencias.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, con el apoyo de la Fiscalía Regional Metropolitana y el acompañamiento de la Policía Nacional Civil.