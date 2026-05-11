¡Atención! El llamado del IGSS para quienes buscan información de pacientes

Si tienes a un familiar hospitalizado y no sabes cómo obtener información sobre su estado de salud, esto debes hacer.
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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informa a quienes tengan familiares hospitalizados en la emergencia de zona 9, la forma efectiva de solicitar información sobre el estado de salud de los pacientes.
El primer paso es acercarse al Módulo de Información para Familiares de Pacientes en el Hospital General de Enfermedades, zona 9.
Allí podrás consultar sobre:
- Procesos hospitalarios
- Ubicación de servicios
- Requisitos y trámites
- Estado del paciente
Este módulo se encuentra en el toldo exterior del hospital y atiende de 6:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo.
Cabe mencionar que el Hospital General de Enfermedades del IGSS, en la zona 9, es uno de los centros con mayor afluencia en Guatemala.
Atiende emergencias complejas y casos de medicina interna, convirtiéndose en un punto crítico para miles de afiliados que buscan servicios de salud especializados a diario.
Por ello es importante presentarse al toldo para obtener información segura y de una manera más rápida.