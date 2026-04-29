Salud señala que brote local de sarampión pone en peligro a la región

-

Hasta el momento se registran cinco muertes, cuatro de menores de un año y un adulto.

El brote local de sarampión que se registra en el país representa un peligro para los países de la región debido a que los casos de esta enfermedad ya habían sido controlados desde hace años, indicó una experta del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Actualmente, el país tiene un brote o epidemia local de sarampión que ya ha afectado a más de 5,000 personas en los últimos meses.

En la actualidad hay unos 300 casos activos de esta enfermedad, los cuales representan el 5 % del total registrado desde que ocurrió el primer caso, el 7 de enero.

Ericka Gaitán, médica epidemióloga y responsable del Área de Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del MSPAS, explicó que los contagios comenzaron a detectarse en el país luego de una actividad en la que participaron varios extranjeros en Sololá.

La experta explicó que a partir de ese momento se comenzaron a registrarse los contagios en el país, pese a que Guatemala contaba con una certificación de eliminación del sarampión desde el 2016.

Ericka Gaitán, médica epidemióloga y responsable del área de enfermedades prevenibles por vacunación de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del MSPAS, señaló que hay una epidemia local de sarampión. (Foto: MSPAS / Soy502)

"Esto sí pone en una situación bastante compleja a todos los países de la región, porque no teníamos casos de sarampión", señaló la experta.

Añadió que América y Oceanía eras los únicos continentes en donde no se habían registrado casos de sarampión en los últimos años. "Hay en Europa, Asía, África en áreas del Mediterráneo, pero nosotros en la región ya habíamos logrado eliminarlo", dio a conocer Gaitán.

Cinco muertes

De acuerdo con la última actualización del MSPAS, se tienen confirmados 5,120 casos, cinco fallecidos (cuatro de ellos menores de 12 meses), dato que marca un margen del 0.09 % de letalidad de la enfermedad en el país.

Entre las víctimas mortales está una niña de 2 meses, quien no contaba con la edad suficiente para vacunarse, otra de 8 meses en Totonicapán quien presentaba complicaciones cardíacas previas, un niño de 10 meses en Guatemala con la misma condición que la infante anterior y otro de 11 meses en Quiché, quién sufrió un contagio materno.

Los datos del MSPAS confirman que los menores de un año son el grupo etario con mayor riesgo de muerte que cualquier otro, ya que 8 bebés mueren por cada 1,000 menores de un año que se enferman de sarampión.

Mientras tanto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reportó el primer fallecimiento confirmado de un adulto de 49 años de edad a causa del sarampión.

De acuerdo con las fichas epidemiológicas correspondientes a la semana número 16 de 2026, elaboradas por la Sección de Epidemiología y Medicina Preventiva de la institución, se contabilizan 46 personas hospitalizadas, de las cuales 27 ya fueron egresadas y 19 permanecen activas.

Además, se reportan 17 mujeres embarazadas contagiadas y 68 menores de un año que contrajeron la enfermedad por transmisión.

Las autoridades advierten sobre la alta capacidad de transmisión del virus, que ha tenido su pico de contagio en el departamento de Guatemala. (Foto: IGSS / Soy502)

Pico de contagio

Durante marzo y abril, el país ha registrado el mayor número de casos diarios, convirtiéndose en el periodo más crítico del brote.

Ante esta situación, el MSPAS mantiene la alerta roja activa y el departamento de Guatemala encabeza la mayor cantidad de casos registrados con 2,682 (50.6 % del total de los casos), especialmente en el área central.

Le sigue Sololá, departamento donde se originó el epicentro del brote, con 345 casos; Quiché, 339; Totonicapán, 297; Chimaltenango, 250; Sacatepéquez, 138 y Jalapa con 111.

Las estadísticas del MSPAS revelan que existen dos situaciones, la primera consiste en que los bebés son los más vulnerables biológicamente y, que los jóvenes y adultos jóvenes son el motor del brote por brechas de vacunación acumuladas durante años.

Dinora Córdova, medica del Área de Infectología del IGSS, manifestó que la población más afectada en este momento es la adulta joven, generalmente activa y que carece de un esquema de vacunación completo. Este dato coincide con el MSPAS cuyas autoridades refieren que el 62% de los casos se da en personas de 15 a 39 años.

Córdova aseguró que "el 90 % de las personas susceptibles que entran en contacto con el virus se contagian" y que "una persona infectada puede transmitir la enfermedad a unas 12 o 18 personas".

Lesly Jacinto, médica de Infectología pediátrica del IGSS, refirió que existen diversos factores que han favorecido la propagación de la enfermedad.

Dinora Córdova, medica del Área de Infectología del IGSS, señala que las personas con más riesgo son aquellas que no cuentan con un esquema de vacunación completo. (Foto: IGSS / Soy502)

Entre ellos, destaca la disminución en la cobertura de vacunación desde 2019, año en el cual, Guatemala registró un 90 % de cobertura en la primera dosis, en contraste con un 78 % en la segunda.

La experta destacó que esta brecha se amplió con el paso del tiempo y se vio más afectada durante la pandemia de COVID-19, periodo en el que los niveles de vacunación continuaron en descenso.

Jacinto explica que el sarampión es la enfermedad más contagiosa conocida hasta la fecha y se caracteriza por presentar pocas mutaciones, pero "una alta capacidad de transmisión".

Detalló que el contagio puede producirse al hablar, estornudar o mediante contacto directo y advierte que "el virus puede permanecer en pequeñas partículas suspendidas en el aire hasta por dos horas después de estornudar, lo que facilita la transmisión a otras personas".

Asimismo, expuso que las personas nacidas entre 1963 y 1967 recibieron una vacuna distinta a las que se implementan en la actualidad, lo cual pude agravar la enfermedad.

"Pueden presentar casos muchos más graves, fiebre muy persistente a pesar del tiempo y el eritema o rash puede ser diferente a lo que esperamos", dijo la especialista, quien concluyó en que "esto puede pasar en las personas que solo cuentan con una dosis de vacunación y no completaron el ciclo de dos".