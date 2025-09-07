De Taiwán a Guatemala: un viaje de aromas, colores y sabores

Un festival de sabores, texturas e historia se vivió en Guatemala con la llegada del Tour Internacional Culinario Gourmet de Taiwán.
El evento, una iniciativa que buscó tender puentes culturales a través de la alta cocina, reunió a chefs de renombre de ambas naciones para ofrecer una experiencia gastronómica que fusionó la tradición milenaria de Taiwán con la riqueza de los ingredientes locales de Guatemala.
La embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivia Chan, subrayó que: "La gastronomía se convierte en un puente que une a los pueblos, en un lenguaje universal que trasciende fronteras".
En el centro de esta celebración culinaria estuvieron los chefs taiwaneses Pan Tai-Ju y Chan Chih-Chiang, expertos reconocidos internacionalmente y galardonados por su trabajo. A ellos se unieron los talentos guatemaltecos Pablo Díaz y Ronald García, quienes aportaron su visión y conocimiento de los productos locales.
Los platillos
El menú fue un viaje de aromas, colores y sabores. Los comensales pudieron degustar el Pollo crujiente taiwanés, un clásico del street food que. También se presentó la Panceta de cerdo estofado, un platillo histórico.
El menú se completó con un tazón de Fideos con carne de res, considerado un símbolo nacional en Taiwán, y el postre Mochi de arroz glutinoso, un símbolo de unidad y abundancia familiar.
La propuesta guatemalteca estuvo representada por el chef Pablo Díaz con su Pescado frito con ensalada de güisquil y salsa de coco, un platillo que resaltó la frescura de la costa del país.
Por su parte, el chef Ronald García sorprendió con el postre Tronco de la tierra, una creación que combinó ingredientes ancestrales como el bizcocho de ramón con compota de remolacha y mora, reflejando una fusión de técnicas modernas con sabores de la tierra.