Interamericana: surge otro video del momento en que PNC neutraliza a delincuentes

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Uno de los delincuentes murió instantes después del enfrentamiento y el otro falleció horas después en un centro asistencial.

En redes sociales se ha hecho viral otro video en el que se observa el momento en que policías neutralizaron a dos asaltantes en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco, la tarde del pasado jueves.

En las imágenes se logra ver cuando los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se ven obligados a utilizar la fuerza, ya que a pesar de un enfrentamiento armado, los delincuentes pretendía escapar.

Uno de los malhechores que conducía la motocicleta, había quedado atrapado y con graves heridas, por lo que aun se le ve con vida, pero momentos después deja de existir.

Mientras que, el segundo individuo queda bajo el control de los policías, a quienes se les escucha solicitar apoyo por medio de radio intercomunicadores.

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Mira aquí el video:

En este video se observa aun con vida al asaltante que murió tras enfrentarse a la PNC ayer en la ruta Interamericana.



El segundo delincuente murió en el Hospital Roosevelt.



: Redes sociales pic.twitter.com/pPYhA6anit — Geber Osorio (@OsorioGeber) May 29, 2026

Muere segundo asaltante

Horas más tarde, el segundo delincuente murió mientras se encontraba con atención médica en el Hospital Roosevelt.

Ambos hombres habían disparado a víctimas que se conducían en un automóvil tras un intento de robo.