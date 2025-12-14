Final definida: Spurs y Knicks se disputarán el título de la NBA Cup

-

Los San Antonio Spurs y los New York Knicks lucharán el martes por el título de la NBA Cup, tras vencer al Oklahoma City Thunder y al Orlando Magic, respectivamente, en las semifinales de este torneo en Las Vegas.

Los Spurs encontraron inspiración en el regreso de su gran estrella, Victor Wembanyama, quien lideró una magnífica actuación de su equipo después de doce partidos de ausencia por una distensión en la pantorrilla izquierda.

El camino a la gloria



¿Quién se quedará con esta edición de la #EmiratesNBACup? ¿@spurs o @nyknicks? pic.twitter.com/V84JwU00wA — NBA Latam (@NBALatam) December 14, 2025

El prodigio francés de 21 años, que no actuaba desde el 14 de noviembre, anotó 22 puntos para propinar a Oklahoma City (111-109), vigente campeón de la NBA, su segunda derrota de la temporada, una que duele especialmente, por ya no poder seguir en disputa de este trofeo.

Antes, la victoria de los Knicks también contó con una actuación superlativa, la de Jalen Brunson, quien anotó 40 puntos en el triunfo 132-120 sobre Orlando Magic.

El base estrella de 29 años firmó la mayor cantidad de canastas del partido y otorgó la chance a su franquicia de ganar su primer trofeo desde 1973.

Además del título de la Copa, que se decidirá el martes en Las Vegas, los jugadores compiten por dinero en efectivo (unos 530 mil dólares para cada miembro del equipo campeón), lo que añade emoción a los enfrentamientos apenas unas semanas después del inicio de la temporada regular de la NBA.