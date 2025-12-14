Imágenes muestran cómo civiles se organizan para camuflajearse

-

El presidente Bernardo Arévalo confirmo que los enfrentamientos producidos en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán fue un ataque planificado para vulnerar al Ejército de Guatemala.

Las imágenes que descartan un conflicto comunal se mostraron por parte del Gobierno de Guatemala tras confirmarse que siete integrantes del Ejército resultaron heridos.

En ellas, se observa como civiles se organizaban en medio de los cultivos y monte a los alrededores del destacamento militar, antes de abrir fuego.

Con cautela se movilizaban entre las ramas portando “armamento sofisticado” que, de acuerdo con la información del Gobierno de Guatemala, existen evidencias que muestra ser propiciados por el crimen organizado, que busca evitar la permanencia del las fuerzas militares.

Este hecho fue un aprovechamiento de la situación conflictiva que vive los pobladores de esta zona, dada la disputa histórica sobre la propiedad de los terrenos.

Una de las imágenes muestra como hombres portaban uniformes de camuflaje y cascos militares muy similares a los que porta el personal militar, causando confusión comprometiendo a las fuerzas armadas que permanecen en el lugar para resguardar la seguridad e integridad de la población.

El Estado de Prevención nos permitirá desplegar a las fuerzas de seguridad en zonas estratégicas para proteger a la población de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, del crimen organizado. ‍ pic.twitter.com/D6YP8FJLc6 — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) December 14, 2025

Dado que causó una confusión entre los pobladores, que indican haber recibido disparos áreos por parte del Ejército. Sin embargo, esto fue rechazado por los militares a través de una publicación, donde se confirmó que 3 de los 7 soldados heridos están en estado delicado.

"El personal militar "no efectuó ninguna agresión en contra de la población civil o a las fuerzas de seguridad del área", señalaron en esta publicación.

Las dos aeronaves trasladas al área eran para rescatarlo y eran unidades de emergencia. Pero, no fue posible porque fueron atacadas a balazos y la población evito que aterrizarán para rescatar a los integrantes del Ejército.

Evidencia que se muestra también en las imágenes del Gobierno. Ante ello, se estableció Estado de Prevención, a través del Decreto 1-20-25.