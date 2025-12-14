Bernardo Arévalo declara Estado de Prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

-

Bernardo Arévalo se pronunció sobre el último enfrentamiento entre los pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, municipios del departamento de Sololá.

El conflicto que se mantiene entre los pobladores se debe a una disputa territorial histórica, en donde se han registrado múltiples víctimas y incidentes por no lograr definir los límites y la propiedad comunal de las tierras.

Por lo que, a través de una conferencia de prensa, el mandatario mostró este domingo 14 de diciembre, imágenes en exclusiva de como personas civiles se organizaban entre el monte, vestidos de camuflaje y con casco.

(Foto:Jorge Sente/Soy502)

Los hombres que iniciaron este ataque portaban armamento de alto calibre y fueron captados por cámaras de seguridad antes de iniciar el conflicto armado, que permaneció desde las 8:00 hasta las 19:00 horas.

(Foto:Jorge Sente/Soy502)

El 13 de diciembre, el gobierno se pronunció inicialmente antes los hechos recientes, donde 5 personas perdieron la vida, existían 6 personas desaparecidas, 7 miembros del Ejército heridos y 15 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) retenidos.

Según la evidencia, el crimen organizado estaría dirigiendo estos ataques "utilizando las estructuras y tensiones locales para sus propios fines delictivos", añadieron.

Se decreta estado de prevención

El presidente, tras estos hechos, declaró por medio del Decreto 1-2025, Estado de Prevención en estos municipios, con el fin de fortalecer la participación del Estado en estos conflictos.