Gaby Moreno volvió a la Residencia de Ricardo Arjona

El público celebró la unión de dos referentes de la música guatemalteca.
La cantante guatemalteca regresó el 13 de diciembre a la emblemática Residencia de Ricardo Arjona.
Gaby Moreno fue invitada nuevamente por Arjona para subir al escenario de la gira Lo que el Seco no dijo, generando entusiasmo entre los asistentes.
Moreno y Ricardo cantaron una vez más Fuiste tú en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
"Última semana de residencia mágica con buenas compañías", escribió el músico al publicar una foto al lado de Gaby, lo que podría indicar que ella regresará para el último día del tour o algún otro invitado.
El reencuentro entre las estrellas guatemaltecas no solo refuerza su conexión artística, sino que también simboliza un cierre memorable para la gira de Arjona, la cual concluye este 14 de diciembre.