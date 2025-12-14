Bernardo Arévalo: "Fue un ataque a base militar, no conflicto entre pobladores"

-

Durante los conflictos generados desde el pasado 11 de diciembre en Nahualá e Ixtahuacán, el mandatario descartó un conflicto entre pobladores.

A través de una conferencia de prensa, Bernardo Arévalo mostró este domingo 14 de diciembre, imágenes en exclusiva de cómo personas civiles se organizaban entre el monte, vestidos de camuflaje y con casco.

Imágenes muestras como estos hombres se coordinaban antes del ataque.(Foto:Jorge Sente/Soy502)

Descartando así una disputa comunal y confirmando que se trató de un ataque planificado en contra de la presencia del Ejército.

El Gobierno de Guatemala informó que estos hechos en estas comunidades en conflicto fueron aprovechados por el crimen organizado para violentar el destacamento militar ubicado en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, que dejó a 7 miembros del Ejército heridos.

Tras estos hechos, fue decretado un Estado de Prevención en estos municipios, que tendrá una duración de 15 días.

"El Estado de Prevención tiene por objeto restablecer y preservar el orden público, prevenir la escalada de la violencia y garantizar la protección inmediata y efectiva los derechos humanos de la población, especialmente el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, a la libre locomoción y a la propiedad, frente a una situación de grave perturbación de la paz" señala el Decreto 1-2025.