Fergie se reunió con los Black Eyed Peas tras 8 años separados

Fergie comparte imágenes del encuentro en sus plataformas.
La cantante estadounidense ha vuelto a reunirse con los miembros de la banda pop tras ocho años de haberse separado.
Fergie compartió en sus plataformas fotografías junto a los integrantes de Black Eyed Peas, acompañado de un mensaje que deja abierta la posibilidad de volver a trabajar juntos.
"Finalmente pudimos reunirnos, compartir y celebrar nuestros cumpleaños juntos. Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor", escribió la artista en la publicación.
Con las imágenes se intuye que las estrellas se juntaron para compartir una cena en la terraza de un restaurante.
Aunque por ahora no se ha oficializado su regreso a la banda, el reencuentro causó nostalgia e ilusión a sus fanáticos.