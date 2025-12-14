Prillwitz: "Teníamos claro que era fundamental pegar primero"

-

El anotador para los coloniales habló después del pitazo final del primer asalto de la semifinal.

Autor de la única diana del encuentro, Héctor Prillwitz aseguró tras el pitazo final del encuentro de ida entre Aurora y Antigua, que la confianza que le han dado desde el banquillo ha sido clave durante todo el torneo.

"Siempre es importante poder colaborar para el equipo con anotaciones, sobre todo cuando juegas en una posición más defensiva. La confianza que me ha dado el profe es vital y eso me ayuda a desempeñarme mejor en el terreno de juego. Me tocó proyectarme más y por suerte encontré el gol en el momento justo", aseguró.

El tema del clima afectó, pero para Prillwitz no hay excusa: "Siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros, a pesar de lo que pueda presentar el clima o el terreno de juego. Pero precisamente para eso nos preparamos cada semana y durante todo el campeonato".

"Teníamos claro que era fundamental pegar primero acá en este estadio, que fue tan complicado para todos los equipos durante el certamen, y ahora nos toca cerrar de la mejor manera en casa, frente a nuestra gente, para meternos nuevamente en la final", sentenció.