Esto incrementó el precio de la canasta básica de junio a noviembre 2025

El precio de los productos de la canasta básica registró un aumento de mediados de año hasta noviembre último.

Los reportes del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el costo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Ampliada presentaron aumentos entre junio y noviembre de 2025, tanto en el área urbana como en la rural.

Según el informe, el costo mensual por persona de la Canasta Básica Alimentaria en el área urbana se fijó en Q926.32, mientras que en el sector rural alcanzó Q715.60.

(Imagen: INE)

Si se comparan estas cifras con los reportes de junio del mismo año, se observa un incremento en ambas regiones.

En junio, el precio urbano era de Q915.75, lo que indica un aumento de aproximadamente Q10.57 para noviembre. Por su parte, el área rural pasó de Q704.46 a Q715.60, es decir, Q11.14 adicionales.

¿Qué incluye la CBA?

La Canasta Básica Alimentaria es el conjunto de alimentos esenciales diseñados para cubrir los requerimientos mínimos de energía y proteínas por persona. Los cuales se distribuyen de la siguiente manera en el ámbito urbano y rural:

CBA urbana: 66 productos, estimada para un hogar promedio de 4.16 integrantes y un aporte de 2,052 calorías.

CBA rural: 60 productos, pensada para hogares de 4.80 personas y cobertura de 2,172 calorías.

(Foto ilustrativa: Soy502)

Registro de incrementos y decrementos

En cuanto a los productos incluidos en la CBA los alimentos que más aumentaron en noviembre fueron principalmente el tomate, con un crecimiento superior al 14% tanto en el área urbana como en la rural, seguido del chile pimiento y las hierbas como el macuy, hierba mora y quilete, mientras que en el área rural destacó el repollo con un alza que supera el 6%.

(Imagen: INE)

Por el contrario, algunos productos mostraron reducción en su precio, especialmente en la zona urbana donde la zanahoria, el güisquil y la manzana experimentaron descensos notorios, lo mismo en el área rural donde el maíz blanco presentó un decremento más notable respecto a otros productos.

(Imagen: INE)

En conjunto, los productos con incrementos predominan sobre los que bajaron, influyendo directamente en el aumento del costo de la canasta en comparación con junio como lo indican los datos presentados por el INE.

Costo de la Canasta Ampliada

En el caso de la Canasta Ampliada, que incluye además de alimentos, gastos en vivienda, transporte, salud, educación, entre otros servicios, también se observó un incremento.

(Foto: INE)

Para noviembre, el costo mensual se situó en Q2,242.61 en el área urbana y Q1,408.30 en el sector rural; cifras superiores a las registradas en junio, cuando alcanzaban Q2,217.04 y Q1,386.38 respectivamente.

El tomate continúa siendo el producto con mayor alza en ambas regiones, mientras que alimentos como la zanahoria y el güisquil registraron leves bajas.