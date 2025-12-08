Remesas rompen récord histórico al alcanzar los US$ 23,288.9 millones en noviembre

-

Autoridades esperan que el próximo año el crecimiento de las remesas ya no sea tan alto como lo registrado en los últimos años.

OTRA NOTAS: Migrantes usarán excedente de remesas como soporte ante deportaciones

El Banco de Guatemala (Banguat) prevé que la cifra de remesas familiares cierre en diciembre con más de US$ 25,000 millones (Q 191,250 millones), aunque se prevé que el crecimiento en 2026 no sea tan alto como el registrado el presente año.

Datos del Banguat precisan que hasta noviembre de 2025 el país recibió en concepto de remesas familiares US$ 23,288.9 millones (Q 178,160 millones) cifra que ya superó lo recibido durante todo 2024 que fue de US$ 21,510.2 millones (Q 164,553.03 millones).

La cifra es histórica ya que los US$ 1,778.73 millones más que los guatemaltecos han enviado este año a comparación de 2024 representan un aumento del 8.27 % a falta de un mes para que finalice el año.

El Banco de Guatemala comparte el cuadro de remesas familiares enviadas en los últimos años. (Foto: Archivo / Soy502)

Sin embargo, cuando se hace la comparación con noviembre del año pasado se puede visualizar que el aumento llega hasta el 19.01 %, debido a que en noviembre de 2024 las remesas familiares sumaban US$ 19,569.4 millones (Q 149,706 millones).

Esto significa que al solo comparar las remesas enviadas entre noviembre de 2024 y 2025 la diferencia es de US$ 3,719.55 millones (Q 28,454.54 millones).

Proyección de cierre

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, señaló que la proyección que tienen en la institución es que el 2025 cierre con más de US$ 25,000 millones (Q 191,250 millones) en concepto de remesas familiares.

"—El cierre— estará por encima del límite superior que habíamos proyectado en el banco que era del 17 %, actualmente es casi 20 % y eso pues es un dinamismo para la economía grande, hay alrededor de 30 % de las personas que reciben remesas, que es único ingreso", explicó el presidente del Banguat.

El funcionario indicó que este crecimiento depende de las políticas migratorias de Estados Unidos, las cuales "están endureciendo" y señaló que en la actualidad el número de migrantes deportados no ha sido tan alto como otros años.

"Si comparamos esta fecha con el año anterior, hemos crecido 19.2 %, repito, para terminar el año con US$ 25,000 millones (Q 191,250 millones), diría que podría ser alrededor de US$ 25,500 millones (Q 195,075 millones) unos US$ 4,000 millones (Q 30,600 millones) más respecto al 2024", puntualizó González Ricci.

Se espera que el crecimiento del envío de remesas familiares se menor en 2026 a los datos registrados este año. (Foto: Archivo / Soy502)

Habría menos crecimiento en 2026

A pesar del considerable aumento en el envió de las remesas familiares que se ha registrado este año el Banguat se mantiene conservador en lo que se refiere a la proyección de crecimiento del próximo año.

El presidente de la institución señal que el dato con el cual trabajan las proyecciones del 2026 ya no son de "crecimientos tan altos como los que se han visto en los últimos años".

"Pensemos que el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado en 5 % —el crecimiento en el envío de remesas—, es difícil tener datos exactos", precisó el funcionario.

LEA MÁS: Remesas de guatemaltecos impulsan emprendimientos y reducen pobreza

González Ricci explicó que esto se debe a que las políticas migratorias están cambiando y se debe esperar para saber que hará el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en este tema en particular.

"Claramente las remesas no van a desaparecer, sencillamente lo que estamos proyectando es que van a crecer menos", aseveró el presidente del Banguat.