Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh y anuncia gira

Amaia Montero vuelve a los escenarios con la banda que marcó el inicio de su carrera.

Un año después de emitir un comunicado anunciando la salida de Leire Martínez, el grupo español de pop rock anuncia una nueva gira para 2026 con la vocalista que formó parte de su inauguración en 1995.

Amaia Montero vuelve al escenario junto a los integrantes originales de La Oreja de Van Gogh. (Foto: X)

La Oreja de Van Gogh ha traído de vuelta a Amaia Montero como voz principal y la unión promete reconectar con el público noventero en los escenarios.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a ustedes no se puede explicar con palabras", comenta la banda.

La Oreja de Van Gogh promete reencontrarse con su público noventero en una gira especial en 2026. (Foto: X)

Como parte de los anuncios, la agrupación ha explicado el motivo de la repentina salida de Pablo Benegas: "Aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que, por supuesto, seguiremos de cerca".

El grupo recuerda que "de nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino".