Café de Reyes: El proyecto que empezó con una mesa y hoy conquista el mundo entero

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Café de Reyes, el innovador emprendimiento de Diego Reyes, ha alcanzado un hito histórico al posicionarse en el puesto 76 del ranking de los 100 mejores cafés a nivel mundial.

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En marzo de 2021, lo que comenzó como una idea sencilla se transformó en un proyecto que hoy trasciende fronteras. Para Diego Reyes, el café ha sido más que una bebida: un vínculo familiar, un recuerdo constante y, con el tiempo, una forma de vida que decidió convertir en emprendimiento.

Desde niño, las visitas junto a su madre para tomar café despertaron su interés. Aquellos momentos cotidianos marcaron el inicio de una pasión que años más tarde tomaría forma en su propio proyecto.

El gusto por el café permitió su logro internacional. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

A los 17 años, mientras aún estudiaba, decidió dar el primer paso. Su madre, pieza fundamental en su historia, le regaló su primera máquina de espresso, adquirida en cuotas, apostando junto a él por un sueño que apenas nacía.

Con el tiempo, invirtió en un molino y experimentó con distintos métodos de preparación. Su casa se convirtió en su primer espacio de atención, donde ofrecía una experiencia cercana y personalizada a cada cliente.

Todo su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

"Lo más bonito era poder servir algo especial", recuerda. Ese interés por los detalles lo llevó también a incursionar en la pastelería, ampliando su propuesta y fortaleciendo su identidad como marca.

Como muchos emprendedores, enfrentó dificultades en el camino: una sociedad que no prosperó, así como otros cambios en su proceso, lo llevaron a continuar solo. Esa etapa, que él describe como "picar piedra", estuvo marcada por el esfuerzo constante, la disciplina y el aprendizaje.

Sin embargo, fue precisamente en ese periodo donde su trabajo comenzó a destacar y a ganar reconocimiento.

Este lugar se ha convertido en un punto especial para amigos. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Café de Reyes inició con lo más básico: una mesa. Con el tiempo, Diego fue invirtiendo en mejorar cada aspecto del servicio, desde el equipo hasta la atención al cliente, siempre guiado por una filosofía clara: "Lo más creativo es lo más personal". Esta visión se refleja en cada taza que sirve, buscando generar una experiencia única y memorable.

Este año, su esfuerzo ha sido reconocido una vez más. Café de Reyes se posicionó en el puesto 16 de Norte, Centroamérica y el Caribe, además de ubicarse en el puesto 76 dentro de los 100 mejores cafés a nivel mundial.

Este logro no solo representa un reconocimiento a su trabajo, sino también una validación de años de constancia, dedicación y pasión por el café.

También hay variedad de platillos y bebidas frías. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Más allá de los premios, Reyes mantiene firme su propósito de ofrecer experiencias que conecten con las personas. Considera que la clave para emprender está en la disciplina y en apostar completamente por aquello que apasiona.

Su historia es reflejo de perseverancia, aprendizaje continuo y del valor de creer en un sueño, incluso cuando el camino parece incierto.