Amarini es sincero: "Al inicio del torneo, Xela no era favorito"

Amarini Villatoro habló en conferencia de prensa previo al duelo de semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, donde le tocará enfrentar este miércoles al Real España.

El técnico de los superchivos analizó este juego ante los hondureños y resaltó que el objetivo es sacar un buen resultado, tomando en cuenta que la serie la cierran en casa la próxima semana.

"Sabemos que no es fácil esta visita, pero somos conscientes que cerramos en Guatemala en una cancha que, a pesar de no ser la nuestra, hemos demostrado ser fuertes. Creo que es una serie linda de semifinales entre dos instituciones que han sufrido en los últimos años", dijo el DT del conjunto del occidente.

Sobre favoritos, Villatoro fue sincero y afirmó que Xelajú no parte como el candidato, pero su larga historia los obliga a pelear este tipo de partidos ante cualquier rival.

"Sé que al inicio del torneo no partimos como los máximos favoritos, pero este equipo viene de ganar dos títulos en los últimos tres años. Esperamos sacar un buen resultado", cerró Amarini.