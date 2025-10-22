Versión Impresa
Un espía en El Trébol: DT de Panamá visita la casa de la Sele

  • Con información de Bernie Morales/Colaborador
21 de octubre de 2025, 18:25
Rumbo al Mundial 2026
El técnico de Panamá se acompañó de una delegación y tomó fotos de la casa de la Selección en la zona 7 capitalina. (Foto: René del Cid / Lrsolares.com)

No cabe duda de que el próximo partido de la Selección de Guatemala ante Panamá será de vida o muerte para las aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo del 2026. Thomas Christiansen, el DT canalero, lo sabe y por eso vino al país.

Una delegación de la "Roja", encabezada por el técnico danés, visitó este martes el estadio El Trébol y llamó la atención de todos los presentes en la casa de Municipal. Según la prensa canalera, Christiansen vino al país para trazar un plan logístico de cara al partido del 13 de noviembre.

La selección panameña no quiere tener contratiempos en ningún sentido. Se quiere coordinar los temas de los traslados al estadio y al hotel de concentración. La cúpula de los canaleros también hizo una observación a la gramilla y a las instalaciones del recinto que usará Guatemala para jugar de local.

 

 

A falta de confirmación oficial, el aforo de El Trébol será para unas 7 mil personas aproximadamente. Se espera que la Fedefut ponga a la venta los boletos la próxima semana. Los costos iniciarían desde los 500 quetzales y la localidad más cara alcanzará los 1,500.

Actualmente, Panamá ocupa el segundo lugar del Grupo A con seis puntos, los mismos que Surinam, que lidera por diferencia de goles. Guatemala tiene cinco y El Salvador en el fondo con tres.

