Amarini Villatoro: éxitos y fracasos del exentrenador de la Selección Nacional

Amarini Villatoro dejó el cargo como entrenador de la selección de Guatemala tras no clasificar a la Copa oro al perder en la tanda de penales 10-9 contra Guadalupe.

Este ha sido el detonante que provocó que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala decidiera rescindir su contrato junto con su cuerpo técnico.

Pese al fracaso mundialista y de Copa Oro, Villatoro logró resultados para la selección que la deja en una posición distinta en Concacaf a cómo arrancó.

Buenos resultados

Ascenso

El primer resultado satisfactorio que logró Amarini Villatoro fue llevar a Guatemala del grupo C al grupo B de la Liga de Naciones de Concacaf.

Tras vencer a Anguila en juegos de ida y vuelta (10-0 y 5-0) Puerto Rico (5-0) y Puerto Rico (5-0 y 5-0) , Guatemala ascendió a la Liga B de este nuevo sistema de competencia de Concacaf.

En la Liga B, Guatemala se encuentra en la misma posición que selecciones como Bermudas, Antigua y Barbuda, Belice, Bahamas, Belice, Guyana, Guayana Francesa, Barbados, Haití, Montserrat, Nicaragua, Guadalupe, Trinidad y Tobago, República Dominicana y San Vicente y las Granadinas.

Invicto

Amarini Villatoro terminó invicto en la Liga de Naciones sin recibir un gol y anotar 25 goles a Anguila y Puerto Rico, donde logró 12 de puntos.

También concluyó invicto en el grupo C de con 10 de 12 puntos posibles, donde anotó 14 goles a favor y no recibió uno solo en contra. Sin embargo, Curazao logró un gol más que los nacionales con lo que no pudieron acceder a la segunda fase preliminar para la octogonal final de las eliminatorias rumbo a Catar.

Goleada

Además, Guatemala logró una victoria de 10-0 sobre San Vicente y Las Granadinas que se hizo historia por contar con 10 anotadores distintos.

Haití logró la misma diferencia sobre Islas Turcas y Caicos, pero hubo jugadores que consiguieron gol hasta en cuatro ocasiones. Panamá superó la goleada en esta ronda con un 13-0 sobre Anguila, pero también con jugadores que marcaron en varias ocasiones.

DIEZ jugadores diferentes de una misma selección han marcado en un mismo partido por PRIMERA VEZ en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo (en cualquier Confederación). Un récord más para @fedefut_oficial. ¡Enhorabuena! #GuatemalaPower pic.twitter.com/xxQBdwwt8l — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 5, 2021

Keylor Navas

Uno de los triunfos que despertó las esperanzas de los guatemaltecos fue el 1-0 sobre Costa Rica en partido amistoso, donde el atractivo era la presencia de Keylor Navas, entonces jugador del Real Madrid defendiendo la valla tica.

Un gol de Stefano Cincotta le dio el triunfo a los nacionales el 22 de marzo de 2019 en el estadio nacional Doroteo Guamuche Flores.

Contraste

Sin embargo, los mayores fracasos de Amarini Villatoro opacan sus buenos números.

La no clasificación a la octogonal final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf rumbo a Catar 2022 al quedar segundo en el grupo C detrás de Curazao despertaba las dudas de la afición nacional.

Pero la derrota en penales frente a Guadalupe por un pase a la Copa Oro fue lo que colmó la paciencia de los federativos.

Tras dos días de la eliminación, la Fedefut resolvió dar por concluido el contrato de Amarini Villatoro y su cuerpo técnico al frente de la selección.

Así acaban dos años y cuatro meses del estratega nacional como responsable de la azul y blanco.