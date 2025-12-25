¡Capturado! Tenía arma robada y registro de 6 ingresos a prisión

Antony Aguilar, de 25 años, alias "El Seco" fue capturado en planes de Minerva, zona 11 de Mixco, después de haber realizado un robo.

Personal de un local de comida rápida alertaron a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de la comisaría 16, luego que el ahora detenido los amenazó de muerte a mano armada.

Los elementos de la PNC iniciaron rápido una búsqueda del paradero del asaltante, al ubicarlo lograron su captura, incautándole una pistola ilegal y los dos celulares que momentos antes había robado.

Se realizó su captura momentos después de haber asaltado un local de comida rápida. (Foto: PNC)

El arma de fuego tenía reporte de haber sido robada el pasado 29 de noviembre en la zona 5.

En la base de datos de la PNC, este individuo tiene seis ingresos a la cárcel por los delitos de robo grado tentativa, robo de terminal móvil, disparos sin causa justificada. También habría sido sindicado por portación ilegal de arma de fuego, robo y por último, portación ilegal de arma de fuego.

Arma de fuego había sido reportada robada de la zona 5 capitalina (Foto: PNC)