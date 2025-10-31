"Hay una final por delante", aseguró Amarini Villatoro tras clasificar

-

El director técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, confesó sentirse satisfecho de que la movida táctica de cambiar al arquero para los penales haya salido bien, asegurando que no fue cosa del azar, sino de algo más trabajado.

TE PUEDE INTERESAR: Liderando la tabla: Guate destaca en un torneo de pickleball

"Es una decisión que, como dicen los muchachos, pocos tienen los h...de hacerla, porque uno se juega muchas cosas. Salió, pero no por fortuna ni capricho de un técnico, sino después de un estudio y mucho trabajo", aseguró Villatoro al ser cuestionado por el cambio de Nery Lobos por Darío Silva para los penales.

Agregó que "Nery trabaja muy bien todo ese aspecto. Su primera atajada fue clave, porque los obligó a tratar de asegurar de más y fallar. Es increíble que fallando tres penales hayamos pasado, pero es parte del futbol y del juego mental entre porteros y lanzadores".

Revive los penales de la Semifinal de la Copa Centroamericana



Xelajú vs Real España pic.twitter.com/kGzXBEmjub — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

"Contento por el pase, pero no soy mucho de celebrar todavía porque hay una final por delante y no pretendo ser conformista o mediocre. Después de probar las mieles de levantar un título, cualquier cosa menos que eso, estando ya en una final, no sabe igual", aseguró.

Finalmente, Amarini también aprovechó para decir que "nos ha llevado la gran diabla en el tema de recuperación, ahora vamos a tener un mes para preparar la final. Ya les fregamos el calendario a la Liga, porque se traslapa con el inicio de la fase final, pero esperamos resolver eso de la mejor manera y ojalá no nos afecte".