Liderando la tabla: Guate destaca en un torneo de pickleball

-

La delegación nacional está teniendo un gran paso en el torneo de pickleball en Estados Unidos.

Con un total de nueve medallas de oro, Guatemala lideraba el medallero general en el segundo día de actividad del Torneo Internacional de Pickleball 2025, una edición especial que acompaña la celebración de la Copa del Mundo de este curioso deporte, que comienza a partir de este viernes 31 de octubre, en Fort Lauderdale, Florida.

Nuestros representantes han destacado durante los primeros dos días, conquistando un total de 13 preseas, repartidas en nueve oros, tres platas y un bronce.

View this post on Instagram A post shared by Pickleball World Cup (@pickleballworldcupofficial)

El pickleball es una mezcla de tenis, ráquetbol y tenis de mesa. Puede ser individual o en parejas, ya sea en el interior o al aire libre. Se utilizan paletas, una pelota que es hueca en el interior y con varios hoyos, y se juega en una cancha similar a la del tenis, pero de dimensiones más pequeñas.

A partir de este viernes, arranca la actividad la tercera edición de la Pickleball World Cup, que contará con la participación de 68 delegaciones, que estarán repartidas en grupos de cuatro. Guatemala quedó instaurada en el sector J, junto a Bolivia, Croacia y Malasia.

El torneo estrenará formato: En la ronda de grupos se jugarán un total de seis partidos contra cada rival. Cada uno está dividido en un juego de dobles femenino, uno de dobles masculino, dos de dobles mixtos, uno de individual femenino y otro de individual masculino. En caso de un empate (tres modalidades ganadas por cada uno), se recurre a un último juego en modalidad individual, pero en la que participan cuatro jugadores, rotando entre sí cada tres puntos.

Cabe destacar que Guate ha tenido participación en las dos ediciones anteriores, en las que incluso llegó a cosechar una medalla de plata, en 2023.