Amatitlán: significado de su nombre y legado cultural

-

Conoce la historia de Amatitlán, desde su fundación hasta su papel entre las principales ciudades del país.

Pese a los niveles de contaminación, el municipio sigue siendo uno de los más importantes del departamento de Guatemala y del país.

Muestra de ello es que es el segundo más trascendente del departamento y está entre las 20 ciudades más importantes de la república.





El Arco de Piedra en Amatitlán es uno de los monumentos más antiguos del municipio, y se localiza por la carretera vieja, en la salida a Villa Nueva. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Según algunos documentos, inicialmente fue una cavidad de casi 40 kilómetros cuadrados ocasionados por fuertes temblores y erupciones, pero con el tiempo se redujo a aproximadamente 15 kilómetros.

En cuanto al origen de su nombre, se le conoce a Amatitlán como Chichoy, una voz kaqchikel que quiere decir: en el lugar de la laguna.





Esta es la iglesia de Amatitlán, donde están las imágenes del Niño Dios el "Patroncito" y el "Zarquito". (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

También puede interpretarse como ciudad de las cartas, de las letras, ya que de acuerdo con Manuel García Elgueta, los pipiles y pocomames, empleaban la corteza y fibras de los árboles de amatle para sus jeroglíficos y pinturas.

La otra explicación es que quiere decir lugar de los amates o lugar rodeado de amates, "pues está formado por el vocablo Amatl, que es una especie forestal ícono de esta comunidad, y por tlan, que es lugar".

La fecha de fundación fue el 24 de junio de 1549 bajo el nombre de San Juan Bautista Amatitlán; el 28 de agosto de 1835 se le dio la categoría administrativa e histórica de Ciudad.





Pese a los problemas que atraviesa el lago, éste sigue siendo uno de los lugares más bellos de Guatemala. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Fue declarado departamento en 1839 integrado por los municipios de Villa Canales, San Vicente Pacaya, San Miguel Petapa, Villa Nueva, Palín y Amatitlán.

Pero en 1935 el entonces presidente Jorge Ubico firmó un decreto para que volviera a ser municipio. Y lo hizo justo un 3 de mayo, con toda dedicatoria debido a que en 1924 ganaderos y agricultores del lugar lo desconocieron como diputado.

