"Quería protegerlo": la razón de Amber Heard para no delatar a Johnny Depp"

Durante su testimonio Amber explicó por qué no quiso cooperar con la policía o denunciar a Johnny Depp ante las autoridades.

Ante la pregunta de por qué no quiso cooperar, Amber respondió "Quería proteger a Johnn, no quería que fuera arrestado, no quería que estuviera en problemas, no quería que el mundo se enterara, no quería que esto saliera, no quería que él estuviera en problemas, quería protegerlo", explicó.

De acuerdo con testimonios anteriores de los agentes policiales, no vieron marcas en el rostro de la actriz cuando atendieron algún llamado por abuso.

El juicio se lleva a cabo en Virginia luego de un descanso de más de una semana a petición de la juez Penney Azcarate.