Rudy Muñoz, anotador de Municipal: "Es un empate valioso"

Municipal iba por el triunfo para asegurar desde este fin de semana su boleto a la final, pero el empate 1-1 con Achuapa como visitante es igual de importante, afirmó Rudy Muñoz, anotador del gol rojo, al finalizar el partido.

"Se saca un valioso empate, no era lo que buscábamos, queríamos irnos con la victoria; pero estoy feliz por el grupo que dio todo, hay que corregir errores y pensar en el día jueves", dijo el juvenil.

Muñoz sabe que el rival no es fácil y que buscará hacerles daño. "Salimos con toda la actitud, sabíamos lo que nos jugábamos, era como nuestra primera final de lo que nos queda. Queríamos ganar", apuntó.

"Nos relajamos un poco (en la segunda parte), no era el mismo equipo del primer tiempo, la cancha es quita piernas también, pero allá en El Trébol es otra historia", enfatizó Rudy.

Además, dijo que en estas instancias ya no hay rivales fáciles y Achuapa querrá complicar el jueves. "No será fácil, en estas fases todos los equipos se ponen difíciles. Hay que trabajar y mejorar para ese juego", cerró.

La otra cara

Mientras, Agustín Maziero, quien hizo el gol de los cebolleros se mostró contento con el resultado.

"Hoy se logró un buen empate, ante un gran rival. La serie está abierta. La fe esta intacta, tenemos mucha confianza, sabemos que podemos ir a hacer un buen partido allá. Ya lo hicimos en los cuartos de final", manifestó.

Salió por lesión, pero quiere jugar el jueves. "Haré todo lo posible, por eso fue el cambio, era muy arriesgado seguir con la molestia. Quiero estar, quiero jugar si o sí, pero dependerá del cuerpo técnico", finalizó.