Conred mantiene habilitados albergues para atender emergencias por la época fría

La Coordinadora señala que desde el inicio de la época fría se han registrado 97 emergencias.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que actualmente se encuentran habilitados cuatro albergues a nivel nacional para atender a personas que lo requieran debido a las bajas temperaturas propias de la época fría.

Según la institución, los albergues están ubicados en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Totonicapán y Guatemala.

Los centros están destinados a brindar resguardo temporal a las personas que lo necesiten durante las noches y madrugadas, cuando se registran las temperaturas más bajas y se incrementa el riesgo para poblaciones vulnerables.

Las personas que necesiten un albergue son atendidas por Conred. (Foto: Archivo / Soy502)

La Conred detalló que desde el pasado 1 de noviembre a la fecha se han contabilizado 97 emergencias asociadas a la época fría en distintos puntos del país.

Estos eventos han afectado a un total de 8,696 personas, mientras que 1,663 han resultado damnificadas de forma directa.

De acuerdo con la información oficial, actualmente 24 personas permanecen albergadas como consecuencia de estas emergencias, recibiendo atención básica mientras persisten las condiciones climáticas adversas.

La Coordinadora también señaló que, desde el inicio de la época fría, se ha registrado la muerte de cinco personas en distintos hechos

La Coordinadora hace un llamado a la población en general a tomar medidas de prevención y a utilizar los albergues habilitados cuando las condiciones lo ameriten.