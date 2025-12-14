Xabi Alonso: "Era difícil ganar aquí, lo importante eran los tres puntos"

Las palabras del entrenador madridista, después de la victoria frente al Alavés.
TE PUEDE INTERESAR: Fin a la mala racha: Real Madrid vuelve al camino de la victoria contra el Alavés
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, valoró mucho el haber vuelto a la victoria frente al Alavés, sobre todo por la dificultad que representa hacerlo en una cancha complicada, para poder sumar tres puntos importantes.
"Este es un campo muy competido. El Alavés está jugando con mucho ritmo e intensidad, y era difícil ganar aquí. Claro que queremos más continuidad y dominar los 90 minutos en todos los partidos, pero es muy complicado. Hoy veníamos a ganar y lo importante eran los tres puntos. Nos vamos con ellos y ahora a pensar en la Copa", apuntó.
Alonso aseguró que "estamos muy enfocados en lo nuestro. Estamos juntos, todos los días preparando un partido cada tres días. Le doy mucho mérito a la victoria, porque veníamos con muchas bajas, jugadores sancionados y en mala racha, pero todavía queda mucho por corregir y mejorar".
"Estamos en esto todos juntos. Estamos peleando en los momentos buenos y no tan buenos. La unión es fundamental y la única manera de que la solidez del día a día nos dé esa mejora que queremos", sentenció.