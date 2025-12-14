Xabi Alonso: "Era difícil ganar aquí, lo importante eran los tres puntos"

-

Las palabras del entrenador madridista, después de la victoria frente al Alavés.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, valoró mucho el haber vuelto a la victoria frente al Alavés, sobre todo por la dificultad que representa hacerlo en una cancha complicada, para poder sumar tres puntos importantes.

@XabiAlonso: "Doy mucho mérito a esta victoria".

"Este es un campo muy competido. El Alavés está jugando con mucho ritmo e intensidad, y era difícil ganar aquí. Claro que queremos más continuidad y dominar los 90 minutos en todos los partidos, pero es muy complicado. Hoy veníamos a ganar y lo importante eran los tres puntos. Nos vamos con ellos y ahora a pensar en la Copa", apuntó.

Alonso aseguró que "estamos muy enfocados en lo nuestro. Estamos juntos, todos los días preparando un partido cada tres días. Le doy mucho mérito a la victoria, porque veníamos con muchas bajas, jugadores sancionados y en mala racha, pero todavía queda mucho por corregir y mejorar".

"Estamos en esto todos juntos. Estamos peleando en los momentos buenos y no tan buenos. La unión es fundamental y la única manera de que la solidez del día a día nos dé esa mejora que queremos", sentenció.