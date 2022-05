Las fotografías del rostro de Amber Heard golpeado por Johnny Depp

Amber Heard está de nuevo en el estrado este 16 de mayo en la reanudación del juicio que había sido suspendido por más de una semana, la actriz siguió describiendo los momentos de violencia que vivió junto a Johnny Depp, quien la acusa por difamación.

EN CONTEXTO: La polémica foto de Amber que la juez rechazó como prueba contra Johnny Depp

Durante su testimonio retomado este lunes, los abogados publicaron fotografías de las marcas dejadas por golpes que Amber Heard habría recibido por parte del actor.

"Es una foto de mi cara tomada esa tarde, antes de las 9:30, luego que Johnny me pegara con el teléfono", dijo refiriéndose a las imágenes.

"Esa es mi cara después de lo del teléfono, fue esa noche". "Esa es mi cara en una diferente luz esa misma noche después que me pegó con el teléfono", dijo por cada imagen mostrada.

La famosa explicó que estas fueron tomadas por un amigo después de un presunto ataque de Johnny Depp en mayo de 2016.

Las imágenes mostradas en la corte visibilizaron un hematoma rojo en la mejilla derecha desde diferentes ángulos.

Entre los datos que dio este día, Amber contó que se reunió con Johnny después de un mes de diferencia cuando su madre, Betty Sue, falleció.

Ella contó que esa vez ideó un plan para que Depp llegara en cierto momento del día para así limitar su consumo de alcohol. En ese momento ella dijo que él estaba hablando de "heces" durante la reunión.

“No podía creer que estuviera hablando de heces cuando su madre acababa de fallecer”, dijo Heard en la corte.

Luego ella llamó a su amigo, el autor y activista LGBTQ iO, Tillet Wright y lo puso en el altavoz. Wright le dijo a Heard: "Amber, sal de la casa. No estás a salvo".

Amber narró que cuando Depp escuchó a Wright por el altavoz, bajó corriendo las escaleras, agarró el teléfono y comenzó a gritar "cosas realmente desagradables" a la persona al otro lado de la línea.

"¿Quieres tener a mi b---h? Puedes tenerla", citó Heard a Depp gritando.

Heard dijo que luego él tomó el teléfono y se lo arrojó a la cara, golpeando su rostro, luego se burló de ella diciéndole: "Oh, te golpeé, ¿eh?" y luego supuestamente la "golpeó" en la cabeza y la arrastró.

Luego la tomó del cabello mientras se burlaba de ella: "Déjame ver cuánto te lastimé esta vez".

Heard agregó que su mejor amiga, llamada Raquel, entró a la casa, corrió hacia ella y la protegió de Depp con su cuerpo, diciéndole: "Johnny, no", mientras ponía las palmas de las manos contra el pecho del actor, pues había visto que la gente hacía eso con los caballos.

Lawyer shows the jury photos of #AmberHeard’s face after #JohnnyDepp allegedly threw a phone at her. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/8OiRpZCM0Z — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 16, 2022