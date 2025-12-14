Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Municipal saca un empate en Jutiapa y peleará en casa por el boleto a la final

  • Con información de Bryan Anton / Colaborador
14 de diciembre de 2025, 16:56
Los rojos buscan repetir en la final. Por ahora les basta otra igualdad en casa para clasificar. (Foto: Pedro Mijangos / Nuestro Diario)

Los rojos buscan repetir en la final. Por ahora les basta otra igualdad en casa para clasificar. (Foto: Pedro Mijangos / Nuestro Diario)

El subcampeón Municipal no pasó del empate 1-1 contra Achuapa en el Winston Pineda y tratará de amarrar su clasificación para la final el próximo jueves en El Trébol, cuando  dispute el juego de vuelta de semifinales del torneo Apertura 20215. 

LEE TAMBIÉN: El campeón Antigua vence a Aurora y pone un pie en la final

En Jutiapa, bajo un incesante calor, los rojos tomaron la delantera en el marcador, apenas en el minuto 7, cuando Rudy Muñoz cruzó a Éderson Cabezas, tras un error en salida del defensor Carlos Castrillo. 

Sin embargo, antes de ir al descanso (43), el argentino Agustín Maziero se inventó un golazo para poner tablas. Recibió desde la derecha, estiró el pie diestro para dominar, se giró y anidó la pelota en el ángulo. Golazo. 

A los escarlatas les basta como mínimo otra igualdad para avanzar, mientras que a los cebolleros solo les sirve ganar si aspiran a estar en su primera final de la máxima categoría.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar