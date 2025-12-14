Municipal saca un empate en Jutiapa y peleará en casa por el boleto a la final

El subcampeón Municipal no pasó del empate 1-1 contra Achuapa en el Winston Pineda y tratará de amarrar su clasificación para la final el próximo jueves en El Trébol, cuando dispute el juego de vuelta de semifinales del torneo Apertura 20215.
En Jutiapa, bajo un incesante calor, los rojos tomaron la delantera en el marcador, apenas en el minuto 7, cuando Rudy Muñoz cruzó a Éderson Cabezas, tras un error en salida del defensor Carlos Castrillo.
Sin embargo, antes de ir al descanso (43), el argentino Agustín Maziero se inventó un golazo para poner tablas. Recibió desde la derecha, estiró el pie diestro para dominar, se giró y anidó la pelota en el ángulo. Golazo.
A los escarlatas les basta como mínimo otra igualdad para avanzar, mientras que a los cebolleros solo les sirve ganar si aspiran a estar en su primera final de la máxima categoría.