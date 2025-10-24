Versión Impresa
Ambiente cálido y viento ligero para este último fin de semana de octubre

  • Por Jessica González
24 de octubre de 2025, 14:48
El viento soplará este fin de semana, pero el ambiente será cálido. (Foto: redes sociales)

La temperatura más baja oscilará entre los 24º.

Durante este sábado 25 y domingo 26 de octubre, el ingreso de humedad desde ambos litorales generará lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche en la Meseta Central, el Pacífico y la Franja Transversal del Norte.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) afirma que en la región del Motagua y Valles de Oriente habrá neblina durante las primeras horas de la mañana, así como un ambiente cálido y húmedo con viento ligero durante el día. 

Las temperaturas más bajas se presentarán en el Altiplano Central y Occidental, con valores entre 24° y 29° Celsius, mientras que las más altas se registrarán en la región Norte, alcanzando entre 34° y 36° Celsius.

Las condiciones pronosticadas por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) podrían favorecer el descenso de lahares en la cadena volcánica, así como provocar derrumbes, deslizamientos e inundaciones.

