Museo fue inaugurado en 1993 y exhibe vestigios arqueológicos

Los museos de la costa sur conservan parte del patrimonio histórico, artístico y cultural del país. Uno de los más importantes es el de Arqueología y Etnología Horacio Alejos León, ubicado en la ciudad de Retalhuleu y que exhibe unos 300 vestigios de las culturas Olmeca y Maya.

Desde que fue abierto al público, la histórica Casa Nacional es la sede del museo. Este es un emblemático edificio construido entre los años 1896 y 1901 por Francisco Cóbar, antiguo dueño del mismo.

Está ubicado en la 6a. avenida, entre 5a. y 6a. calles, y está abierto todos los días, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El costo de ingreso es de Q5 para nacionales y Q15 para extranjeros.

Piezas de jade están entre la colección del museo. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Actualmente, está a cargo de la Asociación del Patrimonio Cultural de Retalhuleu, quienes velan por su funcionamiento y mantenimiento.

Marisol Calderón, secretaria del museo, detalla que se cuentan con cuatro salas. En la del Período Pre Clásico, que data de 1,200 a.C. a 300 d.C. y se exhiben vasijas de uso doméstico.

El museo resguarda la historia del territorio retalteco. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

En la sala Clásica, del 300 a 900 d.C. se encuentran vasijas de uso ritual y ceremonial; en la del Post Clásico, cuando llegaron los españoles a América, entre 900 a 1,524 d.C., y la sala Lítica en la que se exhiben todos los trabajos en piedra e instrumentos de trabajo, como puntas de lanza usadas para cacería y guerras, elaboradas con jade y también se encuentran collares de la misma piedra preciosa.

La Casa Nacional es la sede del Museo de Arqueología y Etnología Horacio Alejos León. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

En el segundo nivel del recinto, los visitantes también pueden apreciar parte de la historia de Retalhuleu a través de fotografías de antaño que reflejan los cambios en la ciudad y departamento.

"El museo fue fundado en 1993 por don Horacio Alejos León, por eso lleva su nombre; él era gobernador en ese año", añadió Calderón.

Residencia de jefes políticos

El inmueble donde está la Casa Nacional fue expropiado para que funcionara como residencia del gobernador de Retalhuleu.

Datos históricos señalan que en 1938, en una visita, el presidente Jorge Ubico citó a la Jefatura Política a los integrantes de la familia Alejos Cóbar para indicarles que deberían vender la casa.

La razón que les dieron fue que por ser de varias herederas, podrían tener problemas de herencia y ordenó que se les pagara Q3 mil; de esa manera pasó a ser residencia del jefe político de Retalhuleu y se le llamó Casa Nacional.